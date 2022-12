Casablanca : les travaux d’extension du Bd Mohammed VI presque terminés

La fluidité du trafic au niveau du Bd Mohammed VI va connaitre un important changement. Les travaux d’extension du pont Mohammed VI sont presque achevés, selon les dernières nouvelles de la société Casa Transports.

Sur une superficie de 620 mètres, le pont dans sa nouvelle version va contribuer à fluidifier massivement le transport sur l’une des principales artères de la capitale économique. Le pont sert d’intersection à 4 boulevards, à savoir Dakhla, El Qods, El Harti et Amgala, en plus d’être relié à la 3e ligne du tramway et la première ligne du nouveau busway.

La société en charge du projet a indiqué que les travaux devraient prendre fin d’ici la fin d’année.

A.O.