Casablanca: les référents pour la présidentielle française lancent un appel

Les référents officiels pour la campagne présidentielle sur la 9è circonscription des Français établis hors de France ont tenu, lundi à Casablanca, une conférence de presse en vue de mobiliser les Français de l’étranger à voter en masse.

Cette conférence a connu la participation, par visioconférence, des membres du comité de soutien à la réélection du président Emmanuel Macron, notamment Samantha Cazebonne, Sénatrice des Français établis hors de France, Laurent Calzergues, le responsable communication et Marie-Alix Valensi, la responsable promotions.

Dans une déclaration à la MAP, M’jid El Guerrab, député de la 9è circonscription des Français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, a indiqué que l’organisation de cette conférence a pour but de mettre en avant la forte mobilisation des Français établis au Maroc, en Afrique et au Maghreb pour le vote en avril prochain en faveur d’Emmanuel Macron.

Il s’agit également d’inciter les Français à aller voter massivement en vue de la réélection de l’actuel président français, a ajouté El Guerrab qui est également co-coordinateur du comité de soutien à la réélection d’Emmanuel Macron sur le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.

Il a, en outre, relevé que des meetings sont prévus dans tous les pays du Maghreb pour mobiliser les Français de l’étranger qui atteignent les 1,8 millions personnes à voter, notant que « l’élection n’est pas gagnée ».

Pour sa part, Sophie Villaume, la référente de la république en marche (LREM) pour le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest a affirmé que l’objectif de cette conférence est de montrer les Français de l’étranger « ne sont pas des Français de seconde zone ».

Villaume, également co-coordinatrice de campagne pour les prochaines élections présidentielles, a souligné que les membres du comité veillent à faire remonter toutes les préoccupations, les problématiques et les points positifs des Français de l’étranger au président de la République.

De son côté, Mouhcine Benlhassen, cadre bancaire et référent LREM pour le Maroc, a indiqué que les différents comités à travers le Royaume se mobilisent pour cette campagne présidentielle.

« Nous avons commencé cette campagne dès le début de la déclaration de candidature d’Emmanuel Macron début mars », a-t-il fait savoir, ajoutant que les comités travaillent activement au quotidien pour réussir cette campagne de mobilisation.

Benlhassen a, par ailleurs, appelé les Français de l’étranger, et plus précisément ceux établis au Maroc, à se mobiliser et à aller voter. « Chaque voix compte. Il s’agit d’un acte citoyen », a-t-il dit.

S.L. (avec MAP)