Casablanca: les rats et les cafards envahissent la ville

D’après la même source, l’ancienne Médina, Derb Seltan, boulevard Mohammed V, Derb Omar et Derb Mila sont les quartiers les plus touchés par ce phénomène.

Le conseil communal de Casablanca ne sait plus où donner la tête après avoir reçu de nombreuses plaintes de citoyens dénonçant l’invasion de la ville par les rats, les cafards et les insectes.