Casablanca: les propriétaires des night-clubs s’insurgent contre la nouvelle décision fiscale

La nouvelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), que le Conseil communal de Casablanca essaie d’imposer aux propriétaires des cafés, restaurants, hôtels et night-clubs, a suscité la colère indignée des professionnels du secteur.

A ce sujet, le président de l’Association Atlas des débits de boissons alcoolisées, des restaurants et boites de nuit a affirmé que les concernés expriment leur refus total de la TEOM que l’on veut leur imposer.

Dans une déclaration à Le Site info, Kacem Jeddouri Jilali a ainsi confirmé: « Il n’est pas possible d’accepter cela. Les impôts dont nous devons nous acquitter annuellement sont déjà suffisants! ». De son côté, le président de l’Association nationale des propriétaires de cafés et de restaurants au Maroc a renchéri en réitérant le même refus formel de cette taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

A rappeler que dans une précédente déclaration à Le Site info, Noureddine El Harrak avait assuré qu’il n’était possible aux professionnels de Casablanca d’accepter cette nouvelle décision fiscale. Tout en ayant souligné l’existence d’une orientation générale voulant imposer de nouvelles taxes aux propriétaires de cafés et de restaurants. Et ce, afin de gérer les crises financières où se débattent les communes.

Notre interlocuteur avait aussi précisé que cette nouvelle décision fiscale est susceptible de créer une crise car, au lieu que le gouvernement subventionne un secteur qui a subi d’énormes pertes, dues à la pandémie de la covid-19, les professionnels sont désagréablement surpris par l’imposition de nouvelles et nombreuses taxes.

L.A.