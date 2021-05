Casablanca: les professionnels du transport réclament la réouverture de la gare Oulad Ziane (VIDEO)

Le secrétaire national de l’Union nationale des syndicats du Maroc a déploré que la gare routière Oulad Ziane, à Casablanca, soit toujours fermée pour cause de pandémie du coronavirus, alors que toutes les gares routières du Royaume continuent leurs activités de façon normale.

Et dans une déclaration à Le Site info, Abderrahmane Zidane a souligné que le secteur des transports souffre mille maux, occasionnés par la situation épidémiologique due à la covid-19. Par conséquent, des propriétaires d’autocars sont amenés à exercer de façon illégale. Et de poursuivre que les rumeurs colportées sur les réseaux sociaux, prétendant que la décision de la fermeture de la gare routière Oulad Ziane a été motivée par une question de propriété ont suscité colère et indignation des professionnels du secteur.

Ces derniers, a précisé notre interlocuteur, ignorent de quoi il s’agit au juste, surtout que les parties concernées qui devaient leur fournir des explications sont aux abonnés absents.

Abderrahmane Zidane a également tenu à lancer un appel aux autorités compétents, leur demandant la réouverture de la gare routière Oulad Ziane, de la capitale économique, afin que les professionnels du secteur des transports puissent y reprendre leurs activités.

A.Z.