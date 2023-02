Casablanca: les prix des hammams vont-ils augmenter ?

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les prix des hammams à Casablanca vont augmenter.

A ce propos, Rabie Ouachi, le président de la Fédération nationale des associations de propriétaires et gérants de hammams traditionnels et douches publiques a indiqué que ces allégations sont totalement fausses.

Il a souligné toutefois, dans une déclaration à Le Site info, qu’une augmentation d’un ou deux dirhams est légitime vu la hausse des prix qui touche actuellement le Royaume. Et d’ajouter que les propriétaires des hammams sont particulièrement lésés par la cherté de la vie, surtout à cause de la hausse des prix du bois, du charbon et des carburants.

Notons qu’aucune loi n’empêche l’augmentation des prix. Le secteur fonctionne conformément à la loi sur la liberté des prix, selon laquelle les professionnels peuvent déterminer les tarifs en tenant compte d’un certain nombre de critères.

H.M.