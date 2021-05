Casablanca: les piscines vont rouvrir à cette date

Kacem Jeddouri Jilali a annoncé que les piscines privées de Casablanca vont rouvrir en juin prochain. Dans une déclaration à Le Site info, le président de l’Association Atlas des débits de boissons alcoolisées, des restaurants et boîtes de nuit a indiqué que les préparatifs vont bon train pour rouvrir en juin, précisant que les propriétaires des piscines espèrent compenser les pertes engendrées par la crise sanitaire. «Les autorités n’ont toujours pas annoncé de décision officielle à ce sujet. Mais il est prévu que les piscines rouvrent début juin», explique Jilali.

Pour rappel, le gouvernement avait pris la décision d’alléger certaines restrictions anti-Covid-19. Ainsi, il a été décidé de repousser le couvre-feu nocturne à 23h00, sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué, l’Exécutif indique avoir pris une batterie de mesures pour la gestion de cette étape, portant également sur la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00, ainsi que le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc.

Les mesures prises par le gouvernement interviennent suite aux recommandations du Comité scientifique et technique et tiennent compte des conclusions du suivi quotidien et continu de la situation épidémiologique dans le Royaume, surtout la baisse des cas de contamination au Covid-19, consécutive aux mesures préventives prises par les autorités publiques, et dans le cadre des actions susceptibles de garantir la poursuite de la relance de l’économie nationale, ajoute le communiqué.

