Casablanca: les parents d’élèves en colère au lycée Ibn Toumert (VIDEO)

De nombreux parents et tuteurs d’élèves du lycée Ibn Toumert, à Casablanca, ont exprimé leur grand mécontentement, ce vendredi 3 septembre, devant la porte de l’établissement scolaire. Ceci, à cause de la façon dont est effectuée l’opération de vaccination de leurs enfants, selon eux.

Dans une déclaration à Le Site info, une dame a révélé avoir d’abord opté pour le lycée Lyautey afin de faire bénéficier ses enfants du vaccin Pfizer contre la covid-19. Cependant, on lui a conseillé de s’adresser plutôt au lycée Ibn Toumert où elle a été fortement surprise par l’anarchie et la mauvaise organisation qui y règnent.

Cette maman a aussi précisé avoir trouvé les portes de l’établissement fermées et les citoyens agglutinés devant, faisant fi de toute mesure préventive et sanitaire. Elle a ajouté que cette grosse affluence et cette anarchie sont sûrement dus au fait que le lycée est le seul à posséder des doses du vaccin Pfizer.

L.A.