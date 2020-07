Casablanca: les parents d’élèves d’une école privée en colère (VIDEO)

Le bras de fer continue entre les parents d’élèves et les écoles privées à cause des frais de scolarité. Alors que les établissements exigent le payement des frais des mois d’avril, mai et juin, la plupart des parents refusent de s’y soumettre, jugeant que l’enseignement à distance durant le confinement n’a pas été à la hauteur des espérances.

A Ain Sbaa, une école a ainsi refusé de donner les résultats de fin d’année aux élèves dont les parents n’ont pas encore payé les frais du 3ème trimestre. «Durant ces trois derniers mois, nous avons négocié avec les responsables de l’école à ce sujet. Aujourd’hui, nous nous sommes rendus à l’établissement pour avoir les résultats de nos enfants. Ceux qui ont payé ont pu les avoir, contrairement à ceux qui n’ont pas réglé les frais», a déploré un parent.

La même source a souligné que de nombreux parents ont décidé d’inscrire leurs enfants dans des établissements publics pour l’année scolaire 2020-2021.

H.M.