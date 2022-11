Casablanca: les mauvaises odeurs proviennent-elles de la décharge de Médiouna ?

Après que la population de Casablanca a évoqué l’émanation d’odeurs nauséabondes, une commission conduite par l’adjoint à la maire, chargé du secteur de la propreté, s’est rendue, lundi 31 octobre dernier, à la décharge des ordures ménagères de Médiouna pour se rendre compte de ce qu’il en est réellement.

Et à ce propos, Moulay Ahmed Afilal a déclaré à Le Site info qu’après cette visite de terrain, la commission a bel et bien constaté que les odeurs nauséabondes, évoquées par les Casablancais, n’émanent pas du tout de la décharge de Médiouna.

Notre interlocuteur a également assuré que l’on procède à l’enfouissement des ordures ménagères de la décharge, et non pas à leur incinération. Cet enfouissement se fait au moment où les ordures ménagères arrivent sur les lieux en les couvrant d’une couche de terre, dans le but d’empêcher toute émanation d’odeurs pestilentielles, a-t-il souligné.

Par conséquent, a précisé Moulay Ahmed Afilal, la commission qui s’est rendue sur les lieux a exprimé son grand étonnement, s’agissant des rumeurs d’émanation d’odeurs désagréables et nauséabondes, provenant de la décharge de Médiouna.

De même que notre interlocuteur a annoncé qu’il est prévu que la maire de Casablanca, Nabila Rmili, effectue aussi une visite au site, dans les prochains jours, dans le même but de s’assurer, à son tour, du constat de la commission du Conseil de la capitale économique, au sujet d’odeurs nauséabondes dont la décharge de Médiouna n’est responsable en aucun cas.

L.A.