Casablanca: les marchands ambulants montent au créneau (VIDEO)

Des dizaines de marchands ambulants de fruits et légumes ont organisé un sit devant le Tribunal de première instance El Olfa, mercredi 5 février courant, à Casablanca.

Ces marchands informels ont ainsi protesté contre la décision des autorités locales de les chasser du souk de Lissasfa et ce, dans le cadre de la libération de l’espace public. Les manifestants ont scandé de nombreux slogans demandant de leur trouver une solution juste et équitable qui leur garantit une vie digne. De même que leurs slogans se sont insurgés contre “la marginalisation et l’exclusion inique”.

Rappelant qu’ils exercent leur commerce au souk Lissasfa depuis presque presque trois décennies, de nombreux marchands ont exprimé à Le Site info leur indignation d’y avoir été chassés et que leurs marchandises leur ont été saisies.

Les marchands ambulants ont également souligné que 300 personnes parmi eux subviennent aux besoins quotidiens de leurs familles et de leurs enfants qui comptent sur leurs maigres revenus.

L.A.(avec Y.C.)