Casablanca: les jeunes détenus bénéficient de la vaccination (VIDEO)

La Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a organisé, ce jeudi 16 septembre, une opération de vaccination au profit des détenus âgés de 12 à 17 ans.

Dans ce cadre, le directeur du Centre de réforme et d’éducation de Ain Sebaâ a déclaré à Le Site info que cette campagne de vaccination vise les jeunes détenus. « Il est impératif de faire bénéficier cette frange du vaccin afin de garantir l’immunité collective progressive de la population carcérale », a assuré Mohssine Arfal.

Et de préciser que la vaccination des détenus juvéniles nécessite l’accord préalable de leurs parents ou tuteurs et la présence de ces derniers à l’institution pénitentiaire. De même que notre interlocuteur a souligné que l’opération de vaccination se déroule dans des conditions normales et dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur.

L.A.