Casablanca: les habitants d’El Oulfa se plaignent d’un souk abandonné (VIDEO)

Les habitants de la zone du quartier casablancais Oulfa souffrent quotidiennement depuis l’arrêt des travaux du marché de proximité. La construction, ainsi abandonnée, s’est transformée en lieu de rencontres de clochards de tout poil.

Selon les témoignages de plusieurs riverains, le souk est devenu un endroit dangereux, réunissant aussi bien des SDF que des malfaiteurs. Et il est devenu très risqué pour les habitants de s’en approcher ou de passer à proximité, surtout de nuit.

Le lieu, devenu malfamé, est le théâtre d’agressions et d’autres actes criminels. De même que le souk grouille de rats et de chiens errant et dégage des odeurs nauséabondes, déplorent les habitants.

Un riverain a également déclaré que la prolifération des rats est due à ces tas d’ordures et d’autres déchets et que ces bestioles commencent à envahir les maisons avoisinantes du souk supposé devenir “modèle”!

