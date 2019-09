Casablanca: les habitants de Sbata sont en colère (VIDEO)

Les habitants de Sbata, à Casablanca, ne sont pas contents et le font savoir haut et fort. Ils s’insurgent à l’encontre du caïd de leur arrondissement, pointant sa mauvaise gestion des affaires des citoyens et sa décision impromptue de les faire emménager à la zone de Sidi Hajjaj.

Dans différentes déclarations de plusieurs plaignants à Le Site info, ces derniers clament que la décision de faire emménager les habitants de Hay Nasr 1 et 2 à Sidi Hajjaj est malvenue. Et ce, puisqu’ils résident dans des quartiers urbains et que l’on a décidé qu’ils iront habiter dans une zone rurale.

Les habitants ont aussi précisé que leur arrondissement, dirigé par des élus du parti islamiste, souffre d’une très mauvaise gestion. Le PJD, selon eux , a lamentablement échoué dans sa politique de restructuration de Sbata.

De même que le parti d’El Othmani n’a rien trouvé de mieux que de les faire déménager d’une zone où ils ont leurs attaches, y vivent et ont élevé leurs enfants qui y poursuivent leurs études.

L.A.