Casablanca: les habitants de « derb Mila » lancent un appel aux autorités (VIDEO)

Les Casablancais, en général, et les habitants du quartier Milan, en particulier, se plaignent du trop grand nombre de Subsahariens venus s’installer, seuls, en groupes ou en familles entières, dans la capitale économique du Royaume.

Pour un Bidaoui, résident au quartier Milan, cette inquiétante prolifération de Subsahariens dans la zone suscite crainte et effroi des riverains, jusqu’au point que ces derniers redoutent même que leurs filles quittent le domicile familial pour aller à l’école, au travail ou, simplement, faire des courses dans le quartier.

Le nombre de ces personnes d’Afrique subsaharienne est si grandissant, qu’ils ont tellement pris l’habitude de s’installer, de jour en jour, devant les seuils des maisons. La population a de plus en plus l’impression que ces émigrés sont devenus, de facto, des colocataires de chaque famille du quartier Mila, a précisé le même citoyen.

Quant à un autre habitant, il a estimé que l’Etat doit intervenir dans le but d’expulser ces Subsahariens vers leurs pays d’origine et ce, car la situation est de plus plus intenable et grave car certains parmi ces émigrés constituent un véritable danger pour tous les habitants de la zone du quartier Milan.

M.R.