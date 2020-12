Casablanca: les habitants de Benjdia se plaignent d’odeurs nauséabondes (VIDEO)

Les habitants du quartier casablancais de Benjdia se plaignent d’émanations nauséabondes et toxiques qui se dégagent depuis longtemps d’une canalisation d’eaux usées.

Le Site Info a recueilli les témoignages et les doléances de nombreux riverains à ce propos. « Nous souffrons de ces odeurs se dégageant d’un égout. Nos nombreuses doléances n’ont trouvé aucune oreille attentive et notre calvaire dure depuis plus d’une année », nous a déclaré l’un des plaignants.

Et d’ajouter que les eaux usées de la commune avoisinante sont déversées dans la canalisation en question. « C’est la cause principale du calvaire que nous subissons », a-t-il précisé.

De plus, selon notre interlocuteur, les restaurants du quartier ne servent plus les clients qui n’osent plus y venir à cause des odeurs nauséabondes. « La mosquée d’à côté connaît aussi des désagréments à cause de sa salle d’ablutions inondée. Nous souhaitons vivement que les responsables et les autorités locales trouvent vite des solutions aux problèmes dont nous souffrons au quotidien », a conclu cet habitant de Benjdia.

A.D.