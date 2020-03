Casablanca: les grands taxis augmentent leurs tarifs

“L’occasion fait le larron”, dit le proverbe. Et à Casablanca, par les temps maussades qui courent, la triste occasion est le coronavirus, les larrons opportunistes, eux, sont les grands taxis de la capitale économique.

Il est vrai que les autorités ont décidé que les grands taxis devaient désormais se contenter de ne prendre que 3 clients, au lieu de 6, comme mesure préventive contre la propagation du Covid-19. Et cette décision a eu comme conséquence, de la part de certains professionnels du secteur, d’augmenter le prix de la course!

Ainsi, depuis le soir du mercredi 18 mars, des chauffeurs de grands taxis casablancais ont unilatéralement revu la tarification à la hausse selon une source de Le Site Info. Ripostant de cette façon opportuniste et mercantile au fait de ne pouvoir prendre à bord que trois passages. Mis devant le fait accompli, les citoyens n’ont eu comme solution que d’obtempérer et de casquer le nouveau tarif afin de prendre ce moyen de transport auquel ils se sont habitués pour se rendre à leurs lieux de travail et pour rentrer tranquillement chez eux.

De leur côté, les taxi-drivers casablancais ont tenté d’expliquer cette hausse impromptue en évoquant la recette qu’ils se doivent de remettre au propriétaire du taxi, à la fin de chaque mois. Ce qui expliquerait, selon eux, qu’il leur est pécuniairement impossible de ne prendre à bord que trois passagers avec la même ancienne tarification.

