Casablanca: les forces de l’ordre serrent la vis (VIDEO)

Les autorités de Casablanca ont mis en vigueur, à partir de dimanche à minuit, la nouvelle batterie des mesures décrétée par l’Exécutif afin d’endiguer la propagation du coronavirus dans la capitale économique.

C’est ainsi que les barrages policiers ont été renforcés aux différents accès de la ville pour le contrôle plus sévère des déplacements et des mouvements des passants et des automobilistes.

Les services sécuritaires ne font nulle concession aux contrevenants qui ne sont pas en possession des autorisations exceptionnelles, fournies par les autorités locales, dans l’objectif de la lutte contre la covid-19.

Ces mesures restrictives sont prises très au sérieux dans toutes les préfectures du Grand Casablanca par les autorités compétentes et, en particulier, dans les zones ou des foyers infectieux ont été enregistrés. Et les services sécuritaires, éléments de la Sûreté nationale et ceux des Forces auxiliaires, ont entrepris des rondes, la nuit de dimanche, pour faire respecter les heures de fermeture des cafés et des restaurants à 20 heures et le couvre feu à partir de 21 heures.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki