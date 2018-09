Casablanca: les femmes disent STOP au harcèlement

A noter que la loi anti harcèlement ` entrera en vigueur le 12 septembre courant. Les délits d’harcèlement sexuel seront passible d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende entre 2.000 et 10.000 dirhams.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK