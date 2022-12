Casablanca: les établissements scolaires célèbrent l’exploit des Lions de l’Atlas

L’Académie régionale d’enseignement et de formation (AREF) de la Région Casablanca-Settat a pris une très belle initiative en demandant aux divers établissements scolaires de célébrer l’exploit historique, réalisé par les Lions de l’Atlas pendant la Coupe du monde Qatar 2022.

Ainsi, l’AREF a appelé tous les établissements scolaires qui lui sont affiliés, secteurs public et privé confondus, de fêter dignement, ce mercredi 28 décembre, la sélection nationale, la première d’Afrique du Nord, du monde arabe et du continent africain à être parvenue, avec l’art et la manière, aux demi-finales d’un Mondial.

Dans ce cadre, des commissions régionales et provinciales seront chargées d’effectuer des visites de terrain aux différents établissement scolaires, afin de superviser ces célébrations festives en l’honneur des Lions de l’Atlas, a précisé l’AREF de la Région de Casablanca-Settat.

L.A.