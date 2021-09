Casablanca: les enfants d’une patiente sèment la panique à l’hôpital Moulay Youssef (VIDEO)

Les enfants d’une dame hospitalisée ont semé la panique, dimanche 19 septembre, et perpétré des actes de vandalisme à l’hôpital Moulay Youssef de Casablanca. Comme prétexte de leur comportement criminel, ils ont invoqué la détérioration de l’état de santé de leur mère!

Selon ce que la caméra de Le Site info a enregistré, les mis en cause, très agités, ont assailli l’établissement hospitalier et la salle de réanimation afin de voir leur mère. Et l’un d’eux a agressé l’équipe médicale en charge de la patiente.

Les assaillants ont également vandalisé des équipements de l’hôpital Moulay Youssef, provoquant une grande panique parmi les patients et leurs familles, ainsi que parmi le personnel médical, menacé d’agression physique. Par la suite, les services sécuritaires sont parvenus à interpeller l’un des mis en cause, auteur de l’agression des cadres sanitaires.

Et une enquête a été diligentée afin de mettre la lumière sur les circonstances de cette affaire d’assaut d’un hôpital public et d’anarchie qui y a été perpétrée.

L.A.