Casablanca: les employés d’Alsa en colère (VIDEO)

Ce lundi matin, les employés de la Société de transport Alsa ont organisé un sit-in devant le siège de cette dernière, au quartier casablancais de Maârif.

Dans une déclaration à Le Site Info, l’un des manifestants a exprimé la mauvaise surprise de la majorité du personnel d’Alsa, ce lundi 14 août, de se voir confier une nouvelle tâche qui n’est pas de leur ressort. Celle d’assumer le rôle de contrôleurs des bus de transport urbain.

Cette décision de la direction de la société a alors suscité colère et indignation des employés concernés. Et notre interlocuteur s’est ainsi insurgé contre ladite mesure, prise du jour au lendemain, sans préavis aucun et sans consultation des intéressés.

L.K.