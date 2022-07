Casablanca: les éboueurs nettoient la ville des restes de l’Aïd al-Adha

Les autorités locales casablancaises, en étroite collaboration avec la société déléguée à la gestion des travaux d’assainissement de la capitale économique, se sont fortement mobilisées à assurer la mise en service de milliers d’éboueurs, dans le but de nettoyer les ordures et autres déchets jonchant les avenues et rues de la ville le jour de l’Aïd Al-Adha.

Selon une source fiable de Le Site info, ces braves employés de la voirie ont frappé aux portes des maisons pour ramasser ces déchets et détritus des bêtes sacrifiées, afin d’éviter l’amas de ces ordures dans les rues de la ville et la prolifération de différents insectes.

L’un des habitants de Casablanca a ainsi déclaré à Le Site info que les éboueurs ont déployé de grands et louables efforts pour ramasser toute cette quantité impressionnante de déchets animaux, dans le but de la transférer à la décharge publique de Médiouna.

Chapeau bas et mille mercis à tous ces employés de la voirie, aux quatre coins du Royaume, qui ont contribué à nettoyer nos villes de ces déchets et détritus inhérents au jour de l’Aïd-El-Adha, célébré, cette année, le dimanche 10 juillet au Maroc!

L.A.