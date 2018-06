Casablanca: Les douanes font une saisie record

Les quantités saisies dépassent les 600 tonnes d’une valeur estimée à plus de 6 millions de dirhams. Cette importante saisie est le fruit d’un travail minutieux de renseignement et de filature effectuée par les services spécialisés de la Douane.

Les perquisitions ont permis de saisir une importante quantité de marchandises de contrebande principalement constituées de produits et denrées alimentaires notamment des céréales, des légumineuses, des fruits secs et des épices.

Une nouvelle opération de lutte contre la contrebande a été menée par les services douaniers, conjointement avec les services de Police et de la Gendarmerie Royale, au niveau de certains entrepôts clandestins dans la ville de Casablanca et ses environs.