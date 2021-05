Casablanca: les conducteurs de véhicules roulant sur les voies du tramway risquent gros

Les services de police de la ville de Casablanca ont confirmé avoir vite réagi à une vidéo publiée sur la Toile, faisant voir des véhicules roulant sur les voies du tramway et ce, au niveau du boulevard Ba Hmad. Ces infractions commises par des conducteurs inciviques et inconscients ont mis en danger la vie des passagers du tram et, en même temps, leur propre vie.

Les investigations diligentées dans cette affaire, sous la supervision du parquet général compétent, ont permis l’identification des propriétaires des trois voitures ayant commis cette dangereuse infraction.

De même que d’autres investigations sont en cours dans le but d’interpeller les trois mis en cause et de les présenter devant la justice afin qu’ils répondent de leurs actes.

Par ailleurs, les opérations de police effectuées dans la même zone ont conduit à l’arrestation de 28 conducteurs qui ont perpétré la même infraction en empruntant la voie du tramway.

Ces infractions au Code de la route ont été consignées dans des PV de la sûreté nationale, alors que deux voitures ont été transférées à la fourrière municipale.

K.C.