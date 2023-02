Casablanca: les commerçants du centre commercial de Maârif lancent un SOS (VIDEO)

Le centre commercial de Maârif, à Casablanca, connaît une situation de négligence et de marginalisation manifestes, de la part des responsables concernés. Ce qui fait dire aux commerçants que les lieux sont devenus un pitoyable « point noir » dans la zone.

Aussi, le président de l’Association Oussama Ibn Zaid pour le développement et la solidarité a-t-il confirmé que ledit centre est négligé et marginalisé, particulièrement après que plusieurs locaux commerciaux ont été livrés à l’abandon et à l’évacuation.

Et dans une déclaration à Le Site info, Othmane Kinane a vivement déploré que la Commune de la capitale économique semble se désintéresser complètement du sort du centre commercial de Maârif. Ce qui ne fait qu’empirer la situation déjà déplorable de ce dernier et incite les riverains à se plaindre et à dénoncer ce « point noir », a-t-il ajouté.

Notre interlocuteur a également souligné que des commerçants ont été victimes de vols dans leurs locaux et, par conséquent, nombreux parmi eux ont quitté leurs établissements qu’ils ont laissés à l’abandon.

Larbi Alaoui