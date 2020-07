Casablanca: les chauffeurs des grands taxis haussent le ton

Les professionnels du secteur des grands taxis de Casablanca ont organisé deux sit-in, ces derniers jours. L’objectif de ces deux manifestations est de protester contre « le silence des autorités compétentes », selon eux, concernant leur cahier revendicatif.

Ainsi, le secrétaire général de la Fédération nationale des professionnels du transport (FNPT) a affirmé que les professionnels du secteur des grands taxis ont décidé de manifester hebdomadairement et ce, dans plusieurs villes du Royaume, dont Rabat-Salé récemment.

Ces mouvements protestataires à répétition, a expliqué Mustapha El Kihal à Le Site Info, ont pour cause le refus des autorités compétentes d’ouvrir un dialogue franc afin d’écouter les doléances légitimes des professionnels du secteur.

« Les professionnels du secteur n’acceptent pas, et de façon catégorique, de limiter le nombre des places à trois personnes. Alors que tout le monde sait que les bus et les rames de trams transportent quotidiennement des centaines de passagers, sans aucun contrôle ni inspection », s’est insurgé le SG de la FNPT.

Et d’ajouter que les conditions imposées par les autorités aux professionnels du secteur sont trop compliquées à respecter. « La transmission du Covid-19 est possible, qu’il y ait un seul passager dans un grand taxi ou six », a assuré El Kihal.

