Casablanca: les chauffeurs de taxis manifestent ce mercredi

La Coordination nationale des syndicats du secteur des taxis au Maroc a annoncé l’organisation d’un sit-in, mercredi 22 juin, à partir de 10 heures, devant le siège de la Région de Casablanca -Settat, à la capitale économique.

Dans une communiqué dont Le Site info détient copie, la Coordination évoque les pénibles circonstances que subit le secteur du transport routier et, en particulier, celui des taxis, à cause notamment de la revue en hausse des prix des carburants.

De même qu’elle suit avec attention les différentes sorties du gouvernement concernant la subvention du gasoil et exprime son indignation du laisser-aller auquel est confronté le secteur des taxis. Et de poursuivre qu’elle est consciente de la préservation de la dignité des professionnels, dans le but de défendre leurs intérêts, ainsi que pour leur protection de toute forme de marchandage et de permissivité, le suivi des augmentations successives du prix du gasoil et les doléances des professionnels. Et ce, malgré le lancement de la plateforme électronique d’octroi de la subvention exceptionnelle aux professionnels du transport routier. Laquelle subvention, très dérisoire, dont un grand nombre de professionnels ont été privés, a souligné le communiqué.

Pour toutes ces raisons, la Coordination appelle tous les professionnels du secteur, les instances syndicales, associatives et oeuvrant dans les droits de l’Homme à participer à ce mouvement protestataire du mercredi 22 juin courant, aux quatre coins du Royaume, en réponse à la politique pratiquée par le gouvernement.

Parmi les raisons évoquées du sit-in, le communiqué cite le refus catégorique de la façon dont l’Exécutif a instauré cette assistance, consistant en la subvention du gasoil, ainsi que l’instauration de cette assistance de manière unilatérale, sans consultation préalable avec les représentants des professionnels vis-à-vis de leurs revendications légitimes et, enfin, en l’absence d’un dialogue sérieux et responsable, à même de trouver les solutions adéquates à la grave crise dont pâtit le secteur du transport routier.

L.A.