Casablanca: les bars et les restaurants vont fermer pendant deux jours

Les bars et restaurants servant de l’alcool à Casablanca vont fermer pendant deux jours sur décision des autorités locales.

Selon une source de Le Site info, les propriétaires des restos concernés ont reçu une note des autorités, leur ordonnant de fermer lundi et mardi à l’occasion de Aid Al Mawlid.

Le président de l’association Atlas des bars, restaurants et boîtes de nuit Jeddouri Jilali a confirmé l’information, soulignant que les établissements concernés s’apprêtent à fermer. Et d’ajouter que l’ancien wali de la région de Casablanca Khalid Safir avait ordonné leur fermeture à l’occasion des fêtes religieuses. « La décision est toujours en vigueur et a toujours été strictement respectée par les établissements concernés », précise Jilali.

Pour rappe, Aïd Al Mawlid Annabawi sera célébré mardi 19 octobre 2021, a annoncé jeudi le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

N.M.