Casablanca: les autorités sanctionnent des restos-pub de Aïn Diab

Les autorités compétentes de Casablanca ont décidé la fermeture, pour 48 heures, de cinq bars et restaurants classés de la Corniche de Aïn Diab.

Selon le président de l’Association Atlas des propriétaires de débits de boissons alcoolisées, cette décision est survenue à cause du non-respect, par ces établissements, des mesures préconisées pour endiguer le risque de transmission du Covid-19.

De même que Kacem Jeddoudi Jilali a précisé que cette décision a été prise après la visite impromptue d’agents d’autorité, effectuée dans plusieurs bars et restaurants de la côte casablancaise, au courant de la semaine précédente, pour constater de visu le respect ou non des mesures sanitaires prescrites.

Cette visite avait pour objectif de s’assurer que les débits de boissons alcoolisées respectaient à la lettre les mesures sanitaires décrétées par les autorités. Et il a été constaté que ce n’était pas du tout le cas au sein de plusieurs établissements. Ni port obligatoire des masques par les clients, ni respect de la distanciation physique, ni gants portés par le personnel!

Le président de l’Association Atlas des propriétaires de débits de boissons alcoolisées a aussi précisé que les sanctions de fermeture, pour les mêmes manquements, peuvent être revues à la hausse et atteindre, non plus 48 heures, mais tout un mois, en cas de récidive.

A.Z.