Casablanca: les autorités interdisent l’accès au cimetière Al Ghofrane (VIDEO)

Les autorités locales de Casablanca ont placé des barrières métalliques, ce lundi, interdisant l’accès des citoyens au cimetière Al Ghofrane. Ceci, dans le cadre des mesures préventives et sanitaires, décrétées par le gouvernement dans l’objectif d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouvelles souches.

Ainsi, les membres des familles ont été privés de se recueillir sur les tombes des leurs par ces barrières métalliques placées à la porte du cimetière. De même que Le Site info a pu constater que les représentants des autorités locales et les services sécuritaires ont tenté de convaincre les nombreux visiteurs, de les dissuader de ne point accéder à l’intérieur du cimetière et de rebrousser chemin.

L’argumentaire étant que cette décision est dans l’intérêt général et vise à éviter que le virus et ses variants ne se propagent davantage au sein de la population de la capitale économique.

A.Z.