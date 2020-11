Casablanca: les autorités durcissent les contrôles

La métropole de Casablanca fait l’objet d’une surveillance accrue depuis le début de cette semaine par les autorités locales qui patrouillent pour contrôler le respect des mesures de restriction contre la propagation du Covid-19.

Le Site info a constaté de visu des rondes organisées dans les différents quartiers pour inciter la population à porter le masque de protection et à éviter les attroupements dans les commerces et les rues.

Il s’agit de sensibiliser les Casablancais à la situation épidémiologique de la ville qui a été mise sous cloche depuis le 7 septembre avec couvre-feu de 22h à 5h, fermeture des issues et entrées de la ville, fermeture à des heures fixes des marchés de proximité (15h), des cafés et commerces (20h) et des restaurants à 21h.

Malgré cette batterie de mesures, la métropole continue d’enregistrer des bilans alarmants de contaminations. Pour la journée du lundi à mardi à 18h, on a fait état de 1.898 nouveaux cas et 11 décès.

