Casablanca: les autorités démolissent le souk « Dallas » (VIDEO)

Les autorités locales de Casablanca ont entamé, jeudi 3 novembre courant, la démolition du souk « Dallas », à Hay El Hassani.

Selon ce que Le Site info a constaté de visu, les agents d’autorité ont procédé à la démolition de plusieurs baraques de ce souk aux puces anarchique de vente de vieux vêtements.

L’un des marchands du souk « Dallas » a déclaré à Le Site info que les autorités locales n’ont pas pris la peine de mettre les concernés au courant de l’opération de démolition, ce qui a provoqué la destruction des marchandises entreposées dans les baraques démolies.

Notre interlocuteur a ainsi déploré que les autorités n’aient pas pensé à accorder un délai à ses collègues et à lui, leur permettant de mettre leurs marchandises ailleurs. « Nous ne vendons pas de hashish pour qu’on nous traite de cette façon! », s’est-il plaint.

De son côté, un autre marchand a affirmé que cela fait dix-sept ans que ses collègues et lui exercent leur métier dans ce souk et, par conséquent, il leur a été pénible et douloureux d’assister à la démolition de leurs échoppes.

L.A.