Casablanca: les autorités déclarent la guerre aux charrettes à Sidi Moumen (VIDEO)

Les autorités locales de Casablanca ont mené une vaste campagne, visant à libérer l’espace public, au souk de Sidi Moumen, des carrosses et autres charrettes, occupant illégalement les lieux.

Le Site info a pu ainsi constater de visu l’action des agents d’autorité ayant consisté en la saisie de ces véhicules servant au transport des fruits et légumes.

Pour rappel, la présente campagne fait suite à de nombreuses autres, déjà menées par les autorités locales de la capitale économique, en vue de libérer l’espace public et ce, dans différentes zones de la ville. L’objectif de ces opérations d’assainissement est également la lutte contre l’image peu flatteuse, nuisant à l’esthétique de Casablanca, à cause des carrosses tirées à bras d’homme et des charrettes tirées par des bêtes de somme.

L.A.