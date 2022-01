Casablanca: les anti-masques de protection risquent gros

Les autorités casablancaises mènent des campagnes de sensibilisation concernant les personnes qui s’évertuent inconsciemment à ne point porter de masques de protection. Ces campagnes ont pris plus d’ampleur depuis que le ministère de la Santé et la Protection sociale a tenu à avertir les citoyens sur la propagation rapide du variant Omicron.

Selon une source de Le Site info, les citoyens réfractaires au masque de protection, dans les cafés, les restaurants, et autres espaces clos, sont rappelés à l’ordre, depuis déjà deux jours. Ceci a été constaté dans plusieurs quartiers et zones de Casablanca, et particulièrement à Tit Mellil et à Hay Attacharouk.

Les agents d’autorité font des randonnées dans ces quartiers, d’après ce que Le Site info a constaté de visu, demandant aux citoyens de porter le masque de protection et ce, dans le but de se protéger et de protéger leurs proches et contacts de la cid-19.

Les nombreux récalcitrants refusant le port obligatoire du masque de protection et faisant fi des mesures préventives et sanitaires risquent gros comme sanctions, dont une amende allant jusqu’à 300 DH.

A.L.