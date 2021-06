Casablanca: les agents de propreté dénoncent les retards de leurs salaires

Les agents de propreté ont tenu, ce jeudi matin, des sit-in dans différents arrondissements de Casablanca afin de dénoncer les retards dans le versement de leurs salaires.

Selon les données relevées par Le Site info, les manifestants ont scandé des slogans et brandi des banderoles dénonçant la « sourde oreille » des responsables vis-à-vis de leurs revendications, notamment en ce qui concerne le non-versement des salaires.

Les agents de propreté ont menacé d’adopter d’autres formes de protestations si leurs demandes ne sont pas satisfaites. D’autant plus qu’ils faisaient partie des personnes engagées dans les premières lignes dans la lutte contre le coronavirus et ont travaillé nuit et jour durant la pandémie.

M.F.