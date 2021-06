Casablanca: les agences RAM prises d’assaut après l’annonce de la baisse des prix (VIDEO)

RAM signifie toujours l’acronyme de notre compagnie aérienne nationale, la « Royal air Maroc »: Il peut aussi signifier encore « Restez au Maroc », selon certains plaisantins bien ou mal attentionnés. Mais RAM restera toujours l’option de « Restez au Maroc » ou de se rendre à l’étranger avec la RAM.

Dans tous les cas, la liesse et la grande satisfaction des Marocains, d’ici et d’ailleurs, sont indescriptibles après la revue en baisse des prix des billets d’avion et ce, grâce aux Hautes instructions du roi Mohammed VI.

Ainsi, la caméra de Le Site info a pu constater, ce lundi 14 juin, la grande affluence des Marocains devant de nombreuses agences casablancaises de la Royal air Maroc, afin de se procurer les billets pour des vols intérieurs ou vers l’étranger. De même que la compagnie aérienne nationale a révélé ses nouveaux tarifs exceptionnels, dépendant du lieu de destination et, aussi, du nombre des membres des familles désirant faire un voyage à bord des avions de la RAM.

Dans ce cadre, et exceptions faites de la Russie et de la Turquie, le vol aller-retour vers les autres pays européens, à bord de la RAM, coûtera 97 euros (environ 1067 de nos dirhams) pour chaque membre d’une famille composée de quatre personnes ou plus.

De même, le tarif est programmé à 120 euros TTC en aller-retour en faveur du passager voyageant en famille de trois personnes, ajoute-t-elle, faisant savoir que pour le passager voyageant seul ou en compagnie d’une autre personne, le tarif unitaire est de 150 euros TTC (aller-retour).

S’agissant des vols opérés au départ de l’Amérique du Nord (New York, Washington et Montréal), le tarif est proposé à 500 euros TTC (aller-retour) pour tout passager voyageant en compagnie de deux autres membres de sa famille ou plus. Le tarif est fixé pour les autres passagers à 600 euros TTC (aller-retour).

Quant aux passagers au départ des destinations de RAM en Afrique, en Turquie et en Russie, le tarif est programmé à 240 euros TTC (aller-retour) pour tout passager voyageant en compagnie de deux membres de sa famille ou plus ; et à 300 euros TTC pour tout passager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de la famille.

Les vols (aller-retour) en provenance de la Tunisie seront mis en vente à 120 euros pour tout passager voyageant en compagnie de deux autres membres de sa famille ou plus ; et à 150 euros TTC pour tout passager voyageant seul ou en compagnie d’un membre de la famille.

Quant au passager des vols en provenance de l’Egypte, le tarif proposé est de 150 euros TTC quand il voyage en compagnie de deux autres membres de sa famille et plus ; et 200 euros TTC quand il est seul ou en compagnie d’un membre de la famille.

Larbi Alaoui