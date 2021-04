Casablanca: le verdict est tombé pour le substitut du procureur

La Cour d’appel de Casablanca a condamné le substitut du procureur du roi à une lourde peine d’emprisonnement ferme.

Selon les informations en possession de Le Site info, le célèbre substitut du roi (H.L.) a été poursuivi en justice, ainsi que plusieurs responsables sécuritaires et des éléments de la Gendarmerie royale. Et la peine dont a écopé H.L. est de 8 ans de prison ferme.

Les autres mis en cause ont été respectivement condamnés à diverses peines d’emprisonnement. Tous sont accusés de falsification et de délits de faux et d’usage de faux, concernant des rapports officiels se rapportant à l’interpellation d’un individu impliqué dans une affaire de prostitution et de débauche.

A.T.