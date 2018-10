Casablanca: le tramway à l’arrêt à cause des intempéries

Et d’ajouter que de fortes rafales de vent et fortes pluies parfois orageuses, avec chutes de neige et temps froid sont prévus du mardi 30 octobre au jeudi 1er novembre dans plusieurs villes du Royaume.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK