Casablanca: le tournage du clip de Don Bigg vire au drame (PHOTOS)

Le tournage du nouveau clip de Don Bigg, à Casablanca, a tourné au drame. Un terrible accident s’est produit vendredi soir, causant le décès de deux participants.

D’après des témoins oculaires, une voiture folle a foncé sur le lieu du tournage, au niveau du boulevard Ghandi. Trois personnes sont ainsi mortes et plusieurs autres ont été grièvement blessées. Ces dernières ont été évacuées en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Sur son compte Instagram, Don Bigg a posté ce samedi une photo, priant pour les défunts. «Nous sommes à Dieu et à lui retournons. Ô toi, âme apaisée. Retourne vers Allah, satisfaite et agréée. Entre donc parmi Mes serviteurs et entre dans Mon Paradis (Sourat Al Fajr)», peut-on y lire.

Le chanteur marocain Aminux, qui participe aussi à ce projet, a également rendu hommage aux défunts sur son compte Instagram.

Par ailleurs, cette terrible nouvelle a secoué la Toile et les internautes ont tenu à présenter leurs condoléances aux familles et proches des personnes décédées.

N.M.