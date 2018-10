Casablanca: le spectacle de Jamel Debbouze n’aura pas lieu

De son côté, la société Radio Planet ne comprend pas la teneur du communiqué et se dit très étonnée d’une telle décision. “Nous ne comprenons pas ces accusations. Nous n’avons rien à nous reprocher et nous ferons une mise au point”, nous indique une source proche de Radio Planet.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK