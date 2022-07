Casablanca : le réseau d’assainissement liquide du boulevard Aïn Taoujtate en cours de renouvellement

La capitale économique fait l’objet d’importants projets d’infrastructures d’assainissement liquide dont celui relatif au renouvellement du réseau d’eaux usées et pluviales du boulevard Aïn Taoujtate, relevant de l’arrondissement d’Anfa (préfecture d’arrondissement de Casablanca-Anfa).

Ce projet, dont le coût est estimé à 600.000 DH, consiste à renouveler une conduite de 400 mm de diamètre et 245 m de longueur, avec la reprise de 20 branchements particuliers et 6 bouches d’égout.

A noter que Lydec a lancé cette année des projets structurants d’assainissement liquide dans le Grand Casablanca visant à renforcer les réseaux et les infrastructures de base dont le projet d’assainissement liquide au niveau de la zone Nord-Est à Sidi Moumen et Sidi Bernoussi. Ce dernier est composé de deux galeries souterraines de 1.600 et 1.200 mm de diamètres.

Par ailleurs, l’entreprise mène actuellement des travaux pour l’évacuation des eaux pluviales à Hay Hassani dans le quartier « Ferrara » sur une superficie de 134 ha. Le projet consiste en la réalisation de deux conduites de collecte des eaux pluviales d’un diamètre de 1.600 mm et d’une longueur de 467 m et d’un diamètre de 800 mm, respectivement.

Lydec mène également d’autres projets dans le cadre de l’aménagement de certains boulevards et axes routiers.

Cette année, l’entreprise prévoit la réalisation de 122 projets de proximité (sur le périmètre du Grand Casablanca) relatifs au renforcement et au renouvellement des réseaux ainsi qu’au raccordement domestique, pour un montant global de 113 millions de DH HT dont 52 millions de DH alloués aux travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux d’assainissement liquide.

Pour rappel, l’année 2021 a été marquée par l’achèvement de trois projets d’envergure d’assainissement liquide dans le Grand Casablanca, visant particulièrement à protéger la ville contre les inondations. Il s’agit de la galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri, d’une capacité de 14.000 m3, du système d’assainissement des eaux pluviales de la Route Nationale n°1 (RN1) à l’entrée Ouest de Casablanca au niveau de Lissasfa ainsi que le renforcement du collecteur des eaux pluviales «Delure».