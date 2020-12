Casablanca: le recensement des citoyens qui bénéficieront du vaccin a commencé

Les autorités de la capitale économique ont commencé le recensement des citoyens qui vont bénéficier du vaccin anti-covid-19, a appris Le Site info. De même que l’on sait que la campagne nationale de vaccination et sa généralisation sont prévues dans les prochains jours.

Selon nos sources, les agents d’autorité de Casablanca mettent tout en œuvre pour recenser les citoyens et ce, dans tous les arrondissement de la ville. L’opération a pour but d’établir les listes de tous le bénéficiaires de la campagne nationale vaccinale. De visu, le Site info a constaté que lesdits agents d’autorité sillonnent inlassablement les quartiers et rues de Casablanca pour inscrire les noms des citoyens qui vont être vaccinés.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a récemment donné ses Hautes instructions en vue de la généralisation de la vaccination gratuite de tous les Marocains.

A.Z.