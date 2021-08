Un jeune homme a été froidement assassiné, vendredi, au quartier Oulfa à Casablanca.

Au micro de Le Site info, un ami du défunt a fait savoir qu’il n’y avait aucun conflit entre le meurtrier présumé et sa victime.

Et d’ajouter que le mis en cause, un repris de justice et toxicomane, s’était interposé sur le chemin du défunt, sorti faire une course, avant de le poignarder au niveau de la poitrine.

M.F.