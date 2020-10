Casablanca: le quartier La Gironde croule sous les détritus (VIDEO)

Les habitants du quartier casablancais, « La Gironde », se plaignent des amas d’ordures ménagères, de déchets et de détritus de toutes sortes qui s’accumulent devant leurs portes, à leur grand désarroi.

Cet état de fait menace leur santé et celle de leurs familles et le quartier est devenue une décharge publique nauséabonde sur laquelle, selon les riverains, les autorités compétentes ferment les yeux.

L’un des habitants du quartier a déclaré à Le Site Info que les plaignants ont adressé une pétition sur cet épineux problème d’hygiène aux autorités locales, mais sans qu’aucune réaction de ces dernières n’ait été constatée. Résultat des courses, « rien de nouveau à signaler et les choses restent ce qu’elles sont », a-t-il déploré.

Pourtant, la demande pressante des habitants du quartier « La Gironde » est seulement que les tas d’ordures et de détritus soient transférés loin de leurs domiciles et ce, dans l’objectif légitime de sauvegarder leur état de santé et celui des leurs.

A.C.