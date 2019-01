Casablanca: le “Professeur Miracle” réagit à la fermeture de son institut

Les autorités locales de Casablanca ont procédé jeudi 24 janvier à Sidi El Bernoussi à la fermeture de l’institut d’El Mehdi Maniar, connu sous le nom du “Professeur Miracle”, et de ses 12 annexes.

Selon une source de Le Site info, le ministère de l’Éducation nationale a décidé de fermer les instituts de Rabat, Casablanca, El Jadida et Had Soualem après avoir découvert qu’ils ne disposent pas des autorisations requises délivrées par le département de tutelle.

La même source a indiqué que le ministère, en collaboration avec les autorités, cherche à réguler ce secteur pour mettre fin à ces pratiques. «Ce genre d’instituts viole la loi et exploite les élèves et leurs parents pour gagner de l’argent», a-t-elle déploré.

Et de constater que les cours de soutien et de langues connaissent actuellement de nombreuses entraves comme l’incompétence des enseignants et le non-respect de la pédagogie mise en place par le ministère. «Il est totalement inacceptable que le patron de cet institut utilise ce genre de méthodologie pour enseigner. Les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux sont une preuve contre lui», a expliqué la même source.

Soucieux de garantir les intérêts des élèves et de leurs familles, le ministère a d’ailleurs promis d’intensifier les actions de suivi et de contrôle et prendra les mesures qui s’imposent à l’encontre des contrevenants.

Par ailleurs, l’enseignant El Mehdi Maniar a refusé de s’exprimer sur cette affaire, assurant toutefois que les informations selon lesquelles l’institut et ses annexes ont été tous fermés sont totalement fausses.

Rappelons que le “Professeur Miracle” a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux grâce à sa méthodologie inédite d’enseignement, surtout avec ceux qui ont des difficultés pour apprendre. Récemment, El Mehdi Maniar a fait le buzz après avoir offert une prime de 40.000 dirhams à un élève pour le récompenser de ses efforts et de son assiduité.

