Casablanca: le pont du bd Mohammed VI va désengorger la circulation

Ce mois-ci, Casa Transport démarre la construction d’un pont de dénivellation du boulevard Mohammed VI au croisement avec les boulevards : Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala.

La durée estimée des travaux est de 12 mois; néanmoins, la SDL prévoit une mise en service pour l’été 2022. L’ouvrage comptera une longueur totale de 620,4 m et une largeur de 16,1 m. Il garantira 2×2 voies de circulation. Les travaux seront assurés par la société Bioui Travaux. Ils ont mobilisé un budget de plus de 171 millions de DH. Le boulevard Mohammed VI est l’un des plus importants boulevards de la métropole.

Il compte plusieurs axes et carrefours à grande affluence. C’est également l’un des principaux accès de la ville. Il engendre ainsi un trafic très dense avec des flux importants de poids lourd. En effet, les derniers comptages de trafic, datant de 2019, affichent une charge de 6.000 unités de véhicules particuliers (UVP)/ heure au carrefour d’intersection des bd. Mohammed VI/El Harti/El Qods et un régime d’écoulement des flux de circulation proche de la saturation (98% de la capacité en heure de pointe matinale -HPM- et 95 % en heure de pointe du soir -HPS).

«Cet ouvrage permettra de réduire considérablement la longueur des files d’attente et, par conséquent, les délais de passage aux intersections des boulevards», souligne Casa Transport. Hormis la vocation de transit assurée par le pont, le tronçon situé entre les boulevards Al Qods et Driss El Harti constituera le plus grand pôle d’échange du réseau TCSP (T3-Tramway et BW1-Busway). Il sera situé à proximité des arrêts des grands taxis et bus. La station Tramway, en position axiale, sera aménagée sous l’ouvrage tandis que celle du Busway jouxtera, en latéral, la mosquée Al Housna.

Pour les usagers, ces travaux permettront d’assurer une correspondance optimale et sécurisée des différents modes de transport tels que le tramway, le busway, les grands taxis… Cela passera par la réduction du volume des véhicules empruntant la section en surface et en limitant les incidents et conflits véhicules/piétons. L’ouvrage améliorera également la performance commerciale des tramway et busway au niveau des carrefours en leur garantissant la priorité. Afin d’informer les riverains et usagers de la route, Casa Transports partagera l’état d’avancement de ses projets à travers sa page facebook et sera à l’écoute via un numéro dédié, en l’occurence le 0801 00 92 92.

Tilila El Ghouari