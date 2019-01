Grippe porcine: le fils de la victime est également décédé

Quelques heures après le décès de Yousra Habachi à l’hôpital Cheikh Khalifa de Casablanca des complications de la grippe A H1N1, son fils, né samedi, a également succombé mardi 29 janvier au virus.

Dans une déclaration à Le Site info, Saïd, le mari de la victime a confié que le nouveau-né était dans un état critique et n’a pas pu se battre contre la grippe porcine, d’autant plus qu’il est né prématuré. «Mon fils sera enterré aux côtés de sa mère à Casablanca. J’ai déjà entamé les procédures», a-t-il assuré.

Rappelons que le bébé était placé sous respiration artificielle depuis sa naissance et son état s’aggravait de plus en plus. «Je ne sais pas encore s’il a été contaminé ou pas vu que les médecins font de leur mieux pour me cacher la vérité. Ils ont peur que je fasse un scandale», avait soulignait Saïd. Et d’ajouter que le traitement qui a été administré à son fils est le même que celui que prenait son épouse. «J’ai ainsi compris que le bébé est également contaminé», avait-il déploré.

Par ailleurs, l’époux avait indiqué, lors des obsèques de sa femme, que la première cause du décès de son épouse est la négligence du personnel médical, puis vient le virus de la grippe A/H1N1. “Si elle avait été sauvée dès les premiers jours, on n’en serait pas là aujourd’hui. Le ministère de la Santé porte la responsabilité du décès de mon épouse”, avait-il affirmé.

N.M.

