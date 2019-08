Casablanca: “Le meilleur selfie avec les ordures” arrive

Ce sont des touristes étrangers qui ont commencé à se gausser des tas d’ordures et autres déchets de toutes sortes qui jonchent honteusement nos rues.

Ces étrangers prenaient un malin plaisir en se prenant en photos derrière un tas de détritus. Photos qu’ils publiaient sur les réseaux sociaux ou envoyaient aux membres de leurs familles et à leurs proches et amis. Ces touristes ont fait des émules nationaux. Et ce sont des jeunes de Nador qui ont lancé, sur Facebook, une campagne qu’ils ont appelée ” Le meilleur selfie devant un tas d’ordures”. Sauf que leur objectif n’est point celui des touristes étrangers. Le leur est noble, civique, citoyen et veut mettre le doigt sur cette calamité environnementale, dont les auteurs sont des “citoyens” irresponsables, inconscients et “je-m’en-foutistes” à outrance.

Cette campagne a eu un succès fou auprès des jeunes Nadoris qui prennent des selfies devant des détritus et publient ces photos sur les réseaux publics. Et ce, pour faire prendre conscience, aussi bien aux élus qu’à leurs concitoyens, des dangers inhérents à la propagation de maladies et autres risques qu’encourt la population.

Certains people ont également pris le train en marche. Ainsi, l’humoriste “Bouziane” a participé à la campagne en prenant un selfie. Photo qu’il a publiée sur sa page officielle Facebook avec ce commentaire ironique:” Merci à la municipalité de Nador pour ce beau panorama et ces odeurs parfumées, coïncidant avec l’arrivée au pays de nos RME. On leur prouve ainsi la considération et l’amour que les responsables leur vouent (…)”. Il demande aussi auxdits responsables de l’imiter en prenant des selfies pareils.

En plus des internautes nadoris, la campagne du “Meilleur selfie devant les détritus” a eu les faveurs d’autres citoyens d’autres villes. En particulier, à la capitale économique du Royaume où elle est considérée comme “une action civilisationnelle”. Les habitants des préfectures de Hay Hassani et de Lissasfa ont déjà franchi le pas.

A quand le meilleur selfie devant les détritus dans d’autres villes? A Rabat, les endroits ne manquent guère où les tas d’ordures sont omniprésents. Au quartier l’Océan, par exemple, il est conseillé de prendre des selfies le soir, devant un “rond-point” de détritus de tous genres, formé nuitamment par les riverains des rues Belgrade, Bamako, Berlin et Accra.

Larbi Alaoui