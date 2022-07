Casablanca: le marché central s’offre une cure de jouvence (VIDEO)

Les autorités de la capitale économique ont décidé, ce mardi 19 juillet, de procéder au nettoyage complet du marché central, sis avenue Mohammed V.

Ainsi, Le Site info a pu constater de visu l’opération de nettoyage menée à bien par les employés de la voirie pour débarrasser le marché de toutes sortes de détritus et de déchets de légumes, fruits, poissons, fruits de mer…

Cette opération de « remise à neuf » du marché central de Casablanca, ayant été chaleureusement accueillie et saluée par les riverains des lieux et par les commerçants, a également concerné les eaux usées qui stagnaient ça et là.

M.R.